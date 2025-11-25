हनी ट्रैप में गई युवक की जान... सुसाइड के 36 दिन बाद मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो, पिता ने दर्ज कराया केस
आगरा में एक ज्वैलर्स राजा उर्फ प्रिंस ने दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कीर्ति नामक युवती और उसके साथियों ने राजा को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील तस्वीरें खींची और फिर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अतूस निवासी ज्वैलर्स राजा उर्फ प्रिंस की आत्महत्या के 36 दिन बाद अब ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मृतक के पिता मुकेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके बेटे को दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया, जिसके दबाव में उनके बेटे ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।
दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी से युवक ने की आत्महत्या
मुकेश वर्मा के अनुसार, उनका बेटा राजा उर्फ प्रिंस उनके साथ रायभा स्थित ज्वैलर्स की दुकान चलाता था। 19 अक्टूबर को राजा ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इलाज के लिए दिल्ली ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी।
मोबाइल में मिला लड़की का कॉल
पिता का दावा है कि 24 नवंबर को जब उन्होंने बेटे का मोबाइल चेक किया तो उसमें 19 अक्टूबर को कीर्ति नामक युवती के 53 कॉल और उसके साथी तरुण के 46 कॉल मिले। तरुण की एक युवती भी राजा के घर आई थी, जिसकी पुष्टि कॉल रिकॉर्ड से हुई है।
मुकेश वर्मा ने आरोप लगाया कि कीर्ति और उसके साथियों ने राजा को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील फोटो खींचे और इन्हीं के दम पर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। इसी मानसिक दबाव में उनके बेटे ने जान दे दी। पुलिस अब मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।