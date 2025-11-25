हनी ट्रैप में गई युवक की जान... सुसाइड के 36 दिन बाद मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो, पिता ने दर्ज कराया केस

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अतूस निवासी ज्वैलर्स राजा उर्फ प्रिंस की आत्महत्या के 36 दिन बाद अब ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मृतक के पिता मुकेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके बेटे को दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया, जिसके दबाव में उनके बेटे ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

मुकेश वर्मा के अनुसार, उनका बेटा राजा उर्फ प्रिंस उनके साथ रायभा स्थित ज्वैलर्स की दुकान चलाता था। 19 अक्टूबर को राजा ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इलाज के लिए दिल्ली ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी।

मोबाइल में मिला लड़की का कॉल पिता का दावा है कि 24 नवंबर को जब उन्होंने बेटे का मोबाइल चेक किया तो उसमें 19 अक्टूबर को कीर्ति नामक युवती के 53 कॉल और उसके साथी तरुण के 46 कॉल मिले। तरुण की एक युवती भी राजा के घर आई थी, जिसकी पुष्टि कॉल रिकॉर्ड से हुई है।