Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    youtube पर वीडियो देख युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मकान मालिक ने कमरे में झांककर देखा तो उड़े होश

    By Neelesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:34 AM (IST)

    एक युवक ने यूट्यूब पर फांसी लगाने का तरीका देखा और इसके बाद किराए के कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। वह आर्टिफिशियल दांत बनाने का काम करता था। स्वजन का फोन न उठने पर मकान मालिक ने कमरे में झांककर शव देखा। पुलिस ने शव उतारा और स्मार्टफोन की हिस्ट्री से यूट्यूब वीडियो की जानकारी मिली। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई।  

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, फतेहपुर सीकरी। यूट्यूब पर युवक ने फांसी लगाने का तरीखा देखा। इसके बाद फंदे से लटक गया। स्वजन का फोन न उठने पर मकान मालिक ने कमरे में झांक कर देखा तो रस्सी के सहारे शव फंदे से लटका नजर आया। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। युवक किराए के मकान में रहकर आर्टिफिशियल दांत बनाने का काम करता था। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस को उसके स्मार्टफोन की हिस्ट्री से वीडियो देखे जाने की जानकारी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला रामपुर के थाना टांडा के गांव हमीरपुर निवासी नाजिम का 23 वर्षीय पुत्र वसीम कस्बा की धोबी गली में दो महीने से भाई आरिफ और दोस्त के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। वह कमरे में ही आर्टिफिशियल दांत बनाने का काम करता था। भाई और दोस्त कुछ समय पहले घर चले गए थे, जिस कारण वसीम अकेला था।

    स्वजन ने कई बार किया फोन

    शुक्रवार को स्वजन ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मोहल्ला इस्लामगंज में रह रहे मकान मालिक को जानकारी दी। मकान अंदर से बंद होने के कारण मकान मालिक छत के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। कमरे में रस्सी के सहारे वसीम का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

    जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर आनंद वीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर मोर्चरी भिजवाया। पुलिस को कमरे में युवक का स्मार्टफोन मिला। उसकी हिस्ट्री में यूट्यूब पर फांसी कैसे लगाते हैं, वीडियो देखने की जानकारी पुलिस को हुई। शनिवार सुबह मृतक युवक का भाई आशिक व अन्य स्वजन थाने पहुंचे और तहरीर दी।

    पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव को रामपुर ले गए। भाई आशिक ने फोन पर बताया कि फतेहपुर सीकरी में अभी वसीम को दो महीने भी नहीं हुए थे। वह आत्महत्या की वजह नहीं बता सके। प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

    मोबाइल पर फांसी लगाने के तीन वीडियो देखे

    पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने दोपहर के समय अपने मोबाइल फोन पर फांसी कैसे लगाते हैं, इससे जुड़े तीन वीडियो देखे। उसने सर्च किया कि फांसी लगाने पर कितनी देर में मृत्यु हो जाती है, फंदे की गांठ कैसे लगाई जाती है।