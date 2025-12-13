शादी से लौट रहे थे पति-पत्नी, Yamuna Expressway पर रुकी टैक्सी; बैग से पार हुए साढ़े 21 तोला सोने के जेवर

जासं, आगरा। शादी में शामिल होने आए दंपती के घर लौटते समय बैग से साढ़े 21 तोला सोने के जेवर चोरी हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद दंपती को चोरी की जानकारी हुई। स्वजन ने टैक्सी ड्राइवर पर शक जताया और शिकायत की तो उसने अभद्रता की।

सिकंदरा के भाग्य नगर में रहने वाले ओमप्रकाश चलनी वालों के यहां चार दिसंबर को भतीजे की शादी व छह दिसंबर को रिसेप्शन था। शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से उनके भाई जितेंद्र अपनी पत्नी तारावती के साथ आए थे।

10 दिसंबर को दंपती परिवार के साथ दिल्ली जाने के लिए टैक्सी से निकले। टैक्सी में सामान रखते समय तारावती ने बैग में रखा जेवर से भरा पर्स चेक किया। ड्राइवर ने बैग को टैक्सी की छत पर रख लिया।

वह मथुरा होते ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ, इस पर दंपती ने यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए चलने की बात कही।

ओमप्रकाश की ओर से सिकंदरा थाने में दी गई तहरीर में कहा है कि सुल्तानगंज पुलिस के पास ड्राइवर ने अपने किसी परिचित को फोन करके बुला लिया। गाड़ी से उतरकर वह उससे काफी देर तक बातचीत करता रहा।

इसके बाद Yamuna Expressway पर एक ढाबा पर मथुरा के पास गाड़ी रोकी। दिल्ली पहुंचने के बाद दंपती ने सामान रख दिया। गुरुवार को तारावती ने बैग में पर्स चेक किया।

सोने का बड़ा हार, छोटा हार, लक्ष्मी माला, झुमकी, कड़े, दो अंगूठी सहित साढ़े 21 तोला वजन के जेवर गायब थे। ड्राइवर कपिल पर शक होने पर दंपती ने फोन किया तो उसने अभद्रता की।

शिकायतकर्ता ने सिकंदरा थाने में तहरीर देने की बात कही है। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने मामले की जानकारी न होने की बात कही है।