Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजमहल में कल मिलेगी Free Entry, टिकट विंडो रहेंगी बंद

    By Nirlosh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। पहले दिन ताजमहल समेत सभी स्मारकों में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा, लेकिन मुख्य मकबरे पर शुल्क लगेगा। इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में आगरा किला और ताजमहल में प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाएगा। इसके पहले दिन बुधवार को ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों को निश्शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। टिकट विंडो बंद रहेंगी। ताजमहल में मुख्य मकबरे पर 200 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लागू रहेगा। मुख्य मकबरे पर 200 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क 10 दिसंबर, 2018 को भारतीय व विदेशी पर्यटकों पर समान रूप से लागू किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन एएसआइ संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निश्शुल्क रहने का आदेश आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डा. स्मिथा एस. कुमार ने जारी किया है। विश्व धरोहर सप्ताह में राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराए जाएंगे। इनकी शुरुआत बुधवार को आगरा किला में उद्घाटन समारोह से होगी।

    किले में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगेगी। ताजमहल में स्मारक में किए गए प्रमुख संरक्षण कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दोनों स्मारकों में प्रदर्शनी 25 नवंबर तक लगी रहेगी।

    आगरा किला में देशभक्ति गीतों और काव्य पाठ की प्रतियोगिता 21 नवंबर को, ताजमहल में चित्रकला प्रतियोगिता 22 नवंबर को और मेहताब बाग में 23 नवम्बर को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होगी। फतेहपुर सीकरी में वाद-विवाद, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और हेरिटेज वाक के साथ 25 नवंबर को समापन समारोह होगा।