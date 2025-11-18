ताजमहल में कल मिलेगी Free Entry, टिकट विंडो रहेंगी बंद

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाएगा। इसके पहले दिन बुधवार को ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों को निश्शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। टिकट विंडो बंद रहेंगी। ताजमहल में मुख्य मकबरे पर 200 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लागू रहेगा। मुख्य मकबरे पर 200 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क 10 दिसंबर, 2018 को भारतीय व विदेशी पर्यटकों पर समान रूप से लागू किया गया था।

विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन एएसआइ संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निश्शुल्क रहने का आदेश आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डा. स्मिथा एस. कुमार ने जारी किया है। विश्व धरोहर सप्ताह में राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराए जाएंगे। इनकी शुरुआत बुधवार को आगरा किला में उद्घाटन समारोह से होगी।