World Aids Day: युवाओं में एचआईवी संक्रमण का नया खतरा, संक्रमित सिरिंज से नशा और समलैंगिक संबंध से HIV

जागरण संवाददाता, आगरा। युवा अब सेक्स वर्कर के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एचआईवी संक्रमित नहीं हो रहे हैं, उनके एचआईवी संक्रमित होने के पीछे सिरिंज से नशा और समलैंगिक संबंध ( पुरुष) बनाना सामने आ रहा है। इसमें मल्टी नेशनल कंपनी में कार्यरत इंजीनियर सहित अन्य प्रोफेशनल्स शामिल हैं। वहीं, एड्स को लेकर जागरूकता के चलते एचआईवी संक्रमित सेक्स वर्कर की संख्या लगातार कम हो रही है। एड्स दिवस पर सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

युवाओं के एचआ ई वी संक्रमित होने के कारणों में इंजेक्शन से नशा एक बड़ा कारण एसएन में 2009 से संचालित एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) में 13650 एड्स रोगी पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले एक वर्ष में 689 नए मरीज पंजीकृत हुए हैं। एसएन के एआरटी सेंटर प्रभारी डॉ. अभिषेक राज ने बताया कि सेंटर में मरीजों की काउंसिलिंग की जाती है जिससे एचआईवी संक्रमण का कारण पता चल सके। पिछले एक वर्ष में संक्रमित हुए युवाओं में सबसे बड़ा कारण इंजेक्शन से नशा करने के लिए एक ही सुई का कई लोगों द्वारा इस्तेमाल करना और समलैंगिक संबंध बनाना है।

जागरूकता से एचआईवी संक्रमित सेक्स वर्कर की संख्या में लगातार आ रही गिरावट सहमति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी संक्रमण फैल रहा है, इसमें पति पत्नी के साथ ही लिव इन में रह रहे युवक और युवती भी शामिल हैं। वहीं, एचआईवी संक्रमित सेक्स वर्कर की संख्या कम हुई है, इस समय 14 सेक्स वर्कर का इलाज चल रहा है। संक्रमित खून चढ़ाने से भी एचआईवी संक्रमण फैल रहा है। एआरटी लेकर मरीज बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। सेंटर में 5404 एचआइवी संक्रमित का इलाज चल रहा है।





केस वन - एचआईवी संक्रमित 25 वर्ष युवक का एसएन के एआरटी सेंटर में इलाज चल रहा है वह अपने लिए एआरटी ले रही एचआईवी संक्रमित युवती की तलाश कर रहा है जिससे शादी कर सके और बच्चों की प्लानिंग कर सके।



केस टू- एचआईवी संक्रमति दंपती के पहला बच्चा निगेटिव होने पर उन्होंने दूसरे बच्चे की प्लानिंग की। एसएन मेडिकल कॉलेज में उनका प्रसव कराया गया। प्रसव के समय शिशु को दवा दी गई। दूसरा बच्चा भी निगेटिव है।







एचआ ई वी संक्रमित दंपती के जन्म ले रहे निगेटिव बच्चे, खुशहाल जिंदगी

एसएन में 2008 से इंटीग्रेटडेड काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग (आइसीटीसी) सेंटर संचालित है। आइसीटीसी सेंटर प्रभारी, स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा सिंह ने सेंटर में एचआईवी संक्रमित दंपती और जिन दंपती में पति और पत्नी में से एक ही एचआइवी पॉजिटिव है वे गर्भधारण के लिए सलाह ले रहे हैं। एचआईवी पाजिटिव महिलाओं की एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी (एआरटी) शुरू कराने के बाद गर्भधारण करने की सलाह दी जाती है। नौ महीने तक लगातार जांच की जाती हैं, प्रसव पीड़ा होने पर उनके द्वारा सूचना देते ही प्रसव के कराने के लिए अलग से टीम बनाई जाती है।

नेवरापिन सिरप की डोज शुरू कर दी जाती है प्रसव के तुरंत बाद नवजात को नेवरापिन सिरप की डोज शुरू कर दी जाती है, इसे तीन से छह महीने तक दिया जाता है। इन बच्चों की एचआइवी की चार जांच कराई जाती हैं, 18 महीने पर बच्चे की अंतिम जांच होती है। इसमें निगेटिव रिपोर्ट आने पर बच्चा निगेटिव माना जाता है। आइटीसीटी सेंटर पर 17 वर्ष में 481 एचआइवी पाजिटव के प्रसव हुए हैं।इनके 277 बच्चे एचआइवी निगेटिव हैं। जिन पति और पत्नी एचआईवी संक्रमित नहीं थे उनमें भी संक्रमण नहीं मिल रहा है।



इस तरह हुए संक्रमित ( एसएन के एआरटी सेंटर पर पंजीकृत) सहमति से असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से- 9211

कारण अज्ञात- 1713

एचआ ई वी पाजिटिव मां से बच्चे - 817

संक्रमित खून चढ़ाने से -602

समलैंगिक पुरुष -457

असुरक्षित इंजेक्शन लगाने से - 396

ट्रक चालक -129

टीबी के मरीज- 66

सेक्स वर्कर - 14

एसएन के एआरटी सेंटर में 16 वर्ष में एचआईवी संक्रमित मरीज हुए पंजीकृत - 13650

एचआईवी संक्रमित करा रहे हैं इलाज - 5404

एचआईवी संक्रमित की हुई मौत - 3865