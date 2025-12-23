साहब, पति रोज दारू पीकर पीटता है; तंग आकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने पहुंच गई महिला

संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। पति के द्वारा आए दिन मारपीट, शराब पीकर गाली गलौज करने से आहत महिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने के इरादे से पहुंच गई। मंगलवार शाम चार बजे की यह घटना है। तभी राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर परिजन के साथ घर वापस भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक थाना डौकी क्षेत्र के गांव सीताराम की मढैया निवासी गीता देवी पत्नी रमाकांत ने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर गाली गलौज, मारपीट करता है तथा घर में खाने के लिए राशन नहीं लाता है। इससे परेशान होकर वह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गई ।