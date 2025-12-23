Language
    साहब, पति रोज दारू पीकर पीटता है; तंग आकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने पहुंच गई महिला

    By Munna Lal Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। पति के द्वारा आए दिन मारपीट, शराब पीकर गाली गलौज करने से आहत महिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने के इरादे से पहुंच गई।  मंगलवार शाम चार बजे की यह घटना है। तभी राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर परिजन के साथ घर वापस भेज दिया है।

    पुलिस के मुताबिक थाना डौकी क्षेत्र के गांव सीताराम की मढैया निवासी गीता देवी पत्नी रमाकांत ने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर गाली गलौज, मारपीट करता है तथा घर में खाने के लिए राशन नहीं लाता है। इससे परेशान होकर वह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गई ।

    जानकारी पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह मिशन शक्ति की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को समझा बुझाकर थाने ले गए जहां उसे परिजन के सुपर्द कर दिया गया है।

    थानाध्यक्ष डौकी सुनीत शर्मा ने बताया कि पति शराबी है मारपीट करता है घर में राशन नहीं लाता है। जिससे नाराज होकर महिला एक्सप्रेसवे पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ गई थी। जिसे समझा बुझाकर परिजन के साथ भेज दिया गया है। पति को थाने बुलाया गया है। 