पति की काेई खासियत... कुछ खास नहीं, हां गुटखा खाकर घर गंदा करते हैं; कपल कनेक्ट में दिलचस्प सवाल-जवाब

अली अब्बास, जागरण आगरा। अपने पति की कोई एक खासियत बताओ, सामने बैठी नवविवाहिता से मानव व्यवहार विज्ञानी ने पूछा ताे वह अचकचा गई। कुछ देर सोचने के बाद बोली, मुझे तो इनमें कुछ खास दिखाई नहीं देता, हां गुटका खाकर घर गंदा जरूर कर देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं, जिसमें कुछ खास न हो। एक बार फिर सोचकर बताओ, मानव व्यवहार विज्ञानी दोबारा पूछा, इस दौरान पति के चेहरे के भाव बार-बार बदल रहे थे। करीब तीन मिनट बाद नवविवाहिता बोली, हां यह मेरी हर बात मान लेते हैं।

बाद में आने लगीं सभी को विशेषताएं याद कभी चिल्लाकर बात नहीं करते, कुछ कहती हूं तो पलटकर जवाब नहीं देते। यही तो वह खास जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। करीब सात मिनट के इस बातचीत ने हाल में मौजूद 50 विवाहिताओं की सोच को बदल दिया था। उन सभी को अपने पतियों की विशेषताएं याद आने लगी थीं। कुछ तो पतियों की खासियत बताने के लिए हाथ उठाने लगीं जिससे कि माइक उनकी ओर भी आए। हाल से फोटो खिंचवाने दंपती बाहर आए तो अधिकांश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था।

मिशन शक्ति के तहत आयोजित कपन कनेक्ट में पहुंचे दंपतियों ने साझा किए अनुभव

पुलिस माडर्न स्कूल के सभागार में शुक्रवार को मिशन शक्ति अभियान-5 के तहत कपल कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के दौरान दंपतियों के बीच सुलह कराई जा रही है। वर्ष 2025 में पांच हजार से अधिक प्रकरणों में 4,707 मामलों को निस्तारित किया गया। अधिकांश में दंपतियों की काउंसलिंग करके उनके गृहस्थ जीवन को बचाया गया। उन्हें नए सिरे से वैवाहिक जीवन की शुरूआत की।