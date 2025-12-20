Language
    पति की काेई खासियत... कुछ खास नहीं, हां गुटखा खाकर घर गंदा करते हैं; कपल कनेक्ट में दिलचस्प सवाल-जवाब

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    आगरा में मिशन शक्ति के तहत कपल कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानव व्यवहार विज्ञानी ने नवविवाहिताओं से उनके पति की खासियतें पूछीं, जिसके जवाब में प ...और पढ़ें

    मिशन शक्ति के तहत आयोजित कपल कनेक्ट में पहुंचे दंपतियों ने साझा किए अनुभव। 

    अली अब्बास, जागरण आगरा। अपने पति की कोई एक खासियत बताओ, सामने बैठी नवविवाहिता से मानव व्यवहार विज्ञानी ने पूछा ताे वह अचकचा गई। कुछ देर सोचने के बाद बोली, मुझे तो इनमें कुछ खास दिखाई नहीं देता, हां गुटका खाकर घर गंदा जरूर कर देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं, जिसमें कुछ खास न हो। एक बार फिर सोचकर बताओ, मानव व्यवहार विज्ञानी दोबारा पूछा, इस दौरान पति के चेहरे के भाव बार-बार बदल रहे थे। करीब तीन मिनट बाद नवविवाहिता बोली, हां यह मेरी हर बात मान लेते हैं।

    बाद में आने लगीं सभी को विशेषताएं याद

    कभी चिल्लाकर बात नहीं करते, कुछ कहती हूं तो पलटकर जवाब नहीं देते। यही तो वह खास जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। करीब सात मिनट के इस बातचीत ने हाल में मौजूद 50 विवाहिताओं की सोच को बदल दिया था। उन सभी को अपने पतियों की विशेषताएं याद आने लगी थीं। कुछ तो पतियों की खासियत बताने के लिए हाथ उठाने लगीं जिससे कि माइक उनकी ओर भी आए। हाल से फोटो खिंचवाने दंपती बाहर आए तो अधिकांश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था।

    मिशन शक्ति के तहत आयोजित कपन कनेक्ट में पहुंचे दंपतियों ने साझा किए अनुभव  


    पुलिस माडर्न स्कूल के सभागार में शुक्रवार को मिशन शक्ति अभियान-5 के तहत कपल कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के दौरान दंपतियों के बीच सुलह कराई जा रही है। वर्ष 2025 में पांच हजार से अधिक प्रकरणों में 4,707 मामलों को निस्तारित किया गया। अधिकांश में दंपतियों की काउंसलिंग करके उनके गृहस्थ जीवन को बचाया गया। उन्हें नए सिरे से वैवाहिक जीवन की शुरूआत की।

    पतियों की विशेषता पूछने पर पत्नियों काे पड़ा सोचना, फिर ध्यान आईं खासियत

    ऐसे 50 दंपतियों को शुक्रवार को बुलाया गया था। मानव व्यवहार विज्ञानी डॉ. नवीन गुप्ता द्वारा दांपत्य जीवन में संवाद, विश्वास, आपसी समझ औेर भावनात्मक संतुलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। दंपतियाें को बताया कि आपसी मतभेद की स्थिति में एक दूसरे में मौजूद सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। दंपतियों को सशक्त नारी, सुखी परिवार का मंत्र दिया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अधिकांश दंपती मन की गांठें खोल रिश्तों की गांठ मजबूती से बांध कर लौटे। अपर पुलिस उपायुक्त पूनम सिरोही ने डॉ. नवीन गुप्ता समेत अन्य सदस्यों काे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।