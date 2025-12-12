जंगल छोड़ खेतों में आ गई घायल मादा लकड़बग्घा, किसान बने मददगार; Wild life SOS ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रेंज में बिलपुरा गांव के खेतों में एक घायल मादा लकड़बग्घा को किसानों ने देखा। स्थानीय किसानों ने मददगार बनते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी।

विभाग ने वाइल्डलाइफ एसओएस की मदद से उसका इलाज शुरू किया। अब वह स्वस्थ्य है। वन विभाग की सूचना पर वाइल्डलाइफ एसओएस की पांच सदस्यीय टीम पशु चिकित्सक के साथ फौरन मौके पर पहुंची।

लकड़बग्घा गंभीर रूप से घायल था। उसके सिर और चेहरे पर गहरी चोटें, सूजन से एक आंख की रोशनी भी प्रभावित थी और मुंह से खून बह रहा था। निचला जबड़ा लटक रहा था। बाद में एक्स-रे से जबड़े में फ्रैक्चर पता चला।