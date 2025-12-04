Language
    मायके से घर लौटी महिला… पति की हरकतें देख उड़ गए होश, थाने जाकर लगाए हैरान करने वाले आरोप

    By Shivam Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    एक महिला मायके से लौटने पर अपने पति की हरकतों से हैरान रह गई। उसने थाने में पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पति पर व्यभिच

    जागरण संवाददाता, आगरा। थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर घर में देह व्यापार और नशीले पदार्थों की बिक्री कराने का गंभीर आरोप लगाया गया है। महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके पति की हरकतों के चलते पहले से ही विवाद चल रहा था और वह पिछले चार माह से बेटी के साथ मायके में रह रही थी। इसी बीच उसे जानकारी मिली कि पति उसकी अनुपस्थिति में घर में अवैध गतिविधियाँ करा रहा है।

    शिकायत मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में एक युवक और युवती कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें पकड़कर थाने लाया गया। अगले दिन पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति-भंग की धाराओं में चालान कर दिया।

    पीड़िता ने इस कार्रवाई को फर्जी बताते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। उसका आरोप है कि पुलिस ने घर के बाहर हंगामा होने की मनगढ़ंत रिपोर्ट लगाकर उसके प्रकरण को कमजोर कर दिया। उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर उसे पारिवारिक विवाद बताकर लौटा दिया गया।

    इस बीच, गुरुवार को पुलिस कार्रवाई का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मामला और सुर्खियों में आ गया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और पूरी घटना की जांच की जाएगी।