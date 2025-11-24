घर में चल रही थी शादी, दबंग ने बाहर बेटे पर तान दी पिस्टल; पुलिस ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, आगरा। मामूली विवाद के बाद दबंग ने शादी समारोह में एक युवक पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।सोमवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नुनिहाई के रहने वाले देवेंद्र कुमार ने एत्माद्दौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे अभिषेक से कुछ दिन पहले सौरभ प्रजापति पुत्र भीकम सिंह से विवाद हो गया था। तब सौरभ ने बाद में देख लेने की धमकी दी थी। रविवार को उनके घर में शादी समारोह था।दोपहर में अभिषेक घर के बाहर खड़ा था। तभी सौरभ प्रजापति पहुंचा और गाली गलौज कर पिस्टल अभिषेक के सीने से लगा दी।