    घर में चल रही थी शादी, दबंग ने बाहर बेटे पर तान दी पिस्टल; पुलिस ने भेजा जेल

    By Yashpal Singh Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    एक शादी के दौरान, एक दबंग ने घर के बाहर एक लड़के पर पिस्तौल तान दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। मामूली विवाद के बाद दबंग ने शादी समारोह में एक युवक पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।सोमवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

    नुनिहाई के रहने वाले देवेंद्र कुमार ने एत्माद्दौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे अभिषेक से कुछ दिन पहले सौरभ प्रजापति पुत्र भीकम सिंह से विवाद हो गया था।

    तब सौरभ ने बाद में देख लेने की धमकी दी थी। रविवार को उनके घर में शादी समारोह था।दोपहर में अभिषेक घर के बाहर खड़ा था। तभी सौरभ प्रजापति पहुंचा और गाली गलौज कर पिस्टल अभिषेक के सीने से लगा दी।

    अभिषेक के शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग पहुंच गए। उन्होंने सौरभ को पिस्टल के साथ पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली है। 