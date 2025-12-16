Language
    Weather Update: आगरा में कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखें लेटेस्ट अपडेट

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:36 AM (IST)

    बीते दिन आगरा में घना कोहरा छाने से दृश्यता शून्य हो गई और लोगों को गलन भरी सर्दी का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हुई। सुबह 10 ब ...और पढ़ें

    ठंड में लोग।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दी के पहले घने कोहरा में सोमवार को दृश्यता शून्य हो गई, सुबह गलन भरी सर्दी में लोग ठिठुरते रहे। स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हुई। सुबह नौ बजे तक कोहरे की चादर छाई रही, 10 बजे के बाद धूप निकलने पर लोगों को सर्दी से राहत मिली। शाम को मौसम बदल गया और रात होते ही कोहरा छाने लगा। इससे न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब सुबह घना कोहरा छाएगा।

    सीजन का पहला घना कोहरा, सुबह 10 बजे के बाद निकली धूप, स्कूल जाने में हुई परेशानी

    घने कोहरे में सुबह आठ बजे तक दृश्यता शून्य रही, गलन भरी सर्दी में बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल गए। सुबह स्कूल बस, वैन, ऑटो रेंग-रेंग कर चले, कई स्कूलों में छात्र देर से पहुंचे। कोहरे के चलते देर से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश दिया गया। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    सुबह नौ बजे के बाद कोहर छटने लगा। 10 बजे के बाद धूप तेज होने लगी, दोपहर में लोगों ने धूप का आनंद लिया। शाम चार बजे के बाद सर्द हवा चलने लगी, रात होते ही कोहरा छा गया। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब कोहरा छाने के बाद बुधवार से धुंध छाएगी। मगर, दिन के तापमान में गिरावट नहीं आएगी।




    कोहरे की चादर में छिपा रहा ताजमहल, पर्यटक मायूस


    कोहरे की चादर में ताजमहल छिप गया, सूर्योदय के समय दृश्यता शून्य होने से मुख्य गुंबद दिखाई नहीं दिया। रायल गेट से मुख्य गुंबद दिखाई न देने से पर्यटक मायूस रहे। धीरे धीरे कोहरा छटने लगा लेकिन ताजमहल दिखाई नहीं दिया। सुबह 9.30 बजे तक ताजमहल कोहरे की चादर में छिपा रहा, 10 बजे के बाद धूप निकलने पर ताजमहल दिखाई देने लगा। आगरा किला पर भी पर्यटकों को कोहरे के चलते परेशानी हुई।



    पिछले छह दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस


    10 दिसंबर , 25.5, 9.4
    11 दिसंबर , 26.9, 9.9
    12 दिसंबर , 25.4, 10.4
    13 दिसंबर , 25.0, 10.5
    14 दिसंबर , 23.6, 9.4
    15 दिसंबर , 23.0, 9.6

    शाहजहां गार्डन की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित


    धूल कण, वाहनों के जाम में फंसने और कूड़ा जलाने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआ) कम नहीं हो रहा है। सोमवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा शाहजहां गार्डन की रही, यहां का एक्यूआ 225 दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम एक्यूआइ 120 शास्त्रीपुरम में दर्ज किया गया। एक्यूआ में भी कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन का स्तर बढ़ गया है। इससे सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी हो रही है।