Weather Update: आगरा में मौसम का बदला मिजाज, बारिश से तापमान में गिरावट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में मंगलवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल छाए रहने के साथ सुबह से दोपहर तक कई बार बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान में करीब छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार सुबह धुंध छा सकती है।

अधिकतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट



शहर में मंगलवार सुबह से बादल छाए रहे। सुबह आठ बजे के करीब बूंदांबादी हुई। इसके बाद दोपहर 12 से 12:30 बजे के मध्य बूंदाबांदी हुई और धूप नहीं निकली। शाम चार बजे के करीब बादल छंटने पर सूरज निकला। दिनभर बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा था।