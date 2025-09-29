Language
    Weather Update: गर्मी और उमस से बेहाल आगरा, कैसा रहेगा आने वाले दिनों का हाल? देखें मौसम विभाग का अपडेट

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:03 AM (IST)

    Weather Update आगरा में रविवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया तापमान सामान्य से ऊपर रहा। शनिवार को हुई बारिश से मिली राहत गायब हो गई। मौसम विभाग ने 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आंशिक बादल और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है।

    Weather Update: गर्मी से बचाव के लिए सिर ढंक कर जातीं युवतियां। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में रविवार को 'रवि' ने शहरवासियों का इम्तिहान लिया। दिन में कुछ देर को बादल जरूर छाए, लेकिन सूरज की प्रखर रश्मियों व उमस ने पसीना छुड़ाया। सामान्य से अधिकतम व न्यूनतम तापमान अधिक रहे। मौसम विभाग ने सोमवार को गरज के साथ बौछार पड़ने का पूर्वानुमान जताया है।

    सामान्य से अधिक रहे अधिकतम व न्यूनतम तापमान

    शहर में शनिवार दोपहर तेज हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज वर्षा हुई थी। इससे उमस से राहत मिली थी। रविवार को सुबह से धूप निकली और उमस अधिक रही। सुबह 11 बजे के करीब बादल घिर आए और ऐसा लगने लगा कि वर्षा होगी, लेकिन वर्षा नहीं हुई।

    चार अक्टूबर तक आंशिक बादल का पूर्वानुमान

    इसके बाद दिनभर धूप निकली। अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 सितंबर से चार अक्टूबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछार पड़ने के साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।