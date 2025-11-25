Weather Update: सुबह कोहरा, दोपहर में धूप और रात में ठंड... ताजनगरी पर आया मौसम का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजनगरी में अब सुबह कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है। दोपहर में धूप निकलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। उधर, सोमवार को भी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। सुबह, शाम और रात को ठंड का अहसास हुआ।

मौसम विभाग ने जताया दोपहर में धूप निकलने का पूर्वानुमान

शहर में रविवार रात तापमान में गिरावट आने से सोमवार सुबह ठंड रही। शहर के खुले क्षेत्रों, यमुना किनारा पर और मैदानों में हल्का कोहरा देखने को मिला। ताजमहल में सुबह 8:30 बजे तक कोहरे के चलते वीडियो प्लेटफार्म से स्मारक धुंधला दिखा। धूप निकलने पर कोहरा छंट गया। सामान्य से अधिकतम तापमान कम रहने पर धूप का असर अधिक नहीं रहा। शाम ढलने के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ गई।

ये रहा तापमान अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा था।