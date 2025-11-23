Weather Update: सुबह कोहरा और तापमान में गिरावट, आगरा के मौसम का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के खुले क्षेत्रों में शनिवार सुबह मध्यम कोहरा देखने को मिला। ताजमहल में सुबह आठ बजे तक कोहरा रहा। धूप निकलने पर कोहरा छंट गया। शुष्क पछुवा हवाओं के चलने से शहर में शनिवार को दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान जताया है। सुबह के समय धुंध या कोहरा रह सकता है।

दिन के तापमान में शनिवार को दर्ज की गई गिरावट



शहर में शुक्रवार-शनिवार की रात न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली। शनिवार सुबह खुले क्षेत्रों में हल्के कोहरे की वजह से दृश्यता प्रभावित रही। धूप निकलने के बाद कोहरा तो छंट गया, लेकिन दोपहर में आंशिक बादल घिर आए। इससे दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।