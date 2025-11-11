Weather Update: ताजनगरी में शीतलहर की चेतावनी! कैसा रहेगा आज का मौसम, देखें लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में आगामी दो-तीन दिनों में सुबह और रात शीत लहर का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। शहर में सोमवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे सुबह ठंड का अहसास हुआ। प्रदेश में आगरा छठा ठंडा शहर रहा। सर्वाधिक ठंडा इटावा रहा।

मौसम विभाग ने जताया आगामी दो-तीन दिनों के लिए पूर्वानुमान शहर में रविवार रात तापमान में गिरावट आने और हवा चलने से सोमवार सुबह ठंड रही। इसके बाद धूप निकल आई। हवा चलने से धूप बेअसर रही। शाम ढलने के बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट आई। अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा था।