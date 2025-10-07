Weather Update: बेमौसम बारिश से उमस दूर पर किसान परेशान, ताजनगरी में कैसा रहेगा दो दिन का मौसम; लेटेस्ट अपडेट

Agra Weather News आगरा में बेमौसम बारिश ने तापमान गिरा दिया है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को हुई बारिश के बाद मंगलवार को भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आंशिक बादल और हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। बारिश से बाजरा की फसल प्रभावित हो सकती है हालांकि आलू और सरसों की बुवाई के लिए यह अच्छी है।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर से देहात तक सोमवार को हुई बेमौसम वर्षा से अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। दोपहर में शुरू हुई वर्षा देर रात तक रुक-रुक कर होती रही। वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को सुबह कहीं पर बूंदाबांदी तो कहीं बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जताया था। बुधवार को धूप निकलने का अनुमान है।

सुबह बादल छाने से गर्मी से मिली राहत मौसम विभाग ने सोमवार को वर्षा का पूर्वानुमान जताया था। मंगलवार को शहर में सुबह से बादल छाए रहे और बूंदाबांदी भी पड़ी। सुबह सिकंदरा, फतेहाबाद रोड, ताजगंज, माल रोड, सदर बाजार, रावली, कलक्ट्रेट, पचकुइयां, लोहामंडी, आवास विकास कॉलोनी आदि क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई।

सोमवार को तेज बारिश इससे पहले सोमवार को शहर में करीब आधा घंंटे तक तेज वर्षा हुई। इसके बाद देर रात तक रुक-रुक कर वर्षा होती रही। इससे मौसम सुहाना हो गया। अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।

मौसम विज्ञानी माे. दानिश ने बताया कि मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की थी। मंगलवार को मौसम का अनुमान सटीक निकला। अब बुधवार से धूप निकलेगी और मौसम शुष्क रहेगा। 22.2 एमएम वर्षा हुई शहर में सोमवार को दोपहर एक बजे से शाम 5:30 बजे तक मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22.2 एमएम वर्षा रिकार्ड की गई। इसके बाद भी रात तक रुक-रुककर वर्षा होती रही। आगरा में 24 सितंबर को मानसून विदा हो गया था।