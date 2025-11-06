Weather Update: धूप खिली और तापमान बढ़ा, अब ताजनगरी में धुंध का पूर्वानुमान

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में बुधवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को जहां दिनभर बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी हुई थी, वहीं बुधवार को सुबह से धूप निकली। दिनभर आसमान साफ रहा, जिससे तापमान में वृद्धि देखने को मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सुबह शहर के खुले इलाकों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुुमान जताया है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।