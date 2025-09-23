Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: दक्षिण-पश्चिमी मानसून की विदाई, ताज के शहर में कब पड़ेगी बारिश ? मौसम विभाग ने बताया पूर्वानुमान

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:19 AM (IST)

    Weather Update आगरा में दक्षिण-पश्चिमी मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ़ रहेगा। 27 सितंबर को बारिश की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से अधिक था। मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि 23 से 26 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बारिश के बीच से गुजरते वाहन। फाइल

    जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather News: दक्षिण-पश्चिमी मानसून सोमवार को विदा हो गया। चार दिन अब मौसम शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। मौसम विभाग ने 27 सितंबर को आंशिक बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उधर, सोमवार को अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई और वह सामान्य से अधिक रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार दिन शुष्क रहेगा मौसम, तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा

    • सोमवार को सुबह से धूप निकली। आर्द्रता अधिक रहने से उमस बढ़ी रही।
    • दोपहर में आसमान साफ रहने से धूप आंखों को चुभी, जिसे शहरवासी परेशान नजर आए।
    • अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
    • सामान्य से अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
    • रविवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    27 सितंबर को वर्षा और 28 सितंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।

    माैसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि आगरा से मानसून विदा ले चुका है। 23 से 26 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा। 27 सितंबर को वर्षा और 28 सितंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।