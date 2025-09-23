Weather Update: दक्षिण-पश्चिमी मानसून की विदाई, ताज के शहर में कब पड़ेगी बारिश ? मौसम विभाग ने बताया पूर्वानुमान

Weather Update आगरा में दक्षिण-पश्चिमी मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ़ रहेगा। 27 सितंबर को बारिश की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से अधिक था। मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि 23 से 26 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा।

बारिश के बीच से गुजरते वाहन। फाइल