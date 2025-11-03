Weather Update: बारिश या धूप... कैसा रहेगा आज ताज के शहर का मौसम, देखें अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में मंगलवार को मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही एक से अधिक बार वर्षा के आसार जताए हैं। सोमवार को सुबह हल्की धुुंध देखने को मिल सकती है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में रविवार को गिरावट देखने को मिली।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार काे धूप निकलेगी शहर में रविवार सुबह हल्की धुंध छाई रही। शहर के बाहर खुले क्षेत्रों में धुंध की वजह से दृश्यता प्रभावित होने से राहगीरों को परेशानी हुई। इसके बाद धूप निकल आई। दिनभर धूप निकली और सामान्य से अधिकतम तापमान कम रहा, जिससे मौसम सुहाना बना रहा।

अधिकतम व न्यूनतम तापमान में रविवार को दर्ज की गई गिरावट अधिकतम मतापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।