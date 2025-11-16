Weather Update: यूपी के इस शहर में बढ गई ठंड, मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में रविवार सुबह और रात को शीत लहर का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि सुबह और रात ठंडी रहेंगी, जबकि दोपहर में धूप निकलेगी। 17 नवंबर से मौसम में बदलाव के साथ तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। शहर में शनिवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे।

मौसम विभाग ने जताया रविवार के लिए पूर्वानुमान पश्चिमी हिमालय से आ रही ठंडी हवा के प्रभाव के चलते रात और दिन के तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार रात के तापमान में कमी आने से शनिवार सुबह गुलाबी ठंड का अहसास हुआ। सुबह आठ बजे के करीब धूप निकलने पर भी यही स्थिति रही। दिन में धूप निकली, लेकिन तापमान कम रहने से उसका असर कम रहा।

सामान्य से कम रहे अधिकतम व न्यूनतम तापमान शाम ढलने के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। शहर में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस कम रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।