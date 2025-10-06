Language
    Weather Update: यूपी के इस शहर में गरज के साथ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:41 AM (IST)

    मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए गरज के साथ वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है। रविवार को आगरा प्रदेश का दूसरा सबसे गरम शहर रहा। अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में सोमवार को गरज के साथ वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। यहां बिजली चमकने के साथ ही 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।

    रविवार को प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा आगरा

    बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के चलते ऐसा हो रहा है। वहीं, प्रदेश में रविवार को आगरा दूसरा सबसे अधिक गरम शहर रहा। शहर में रविवार को सुबह से धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज के तेवर भी तल्ख होते चले गए। उमस और गर्मी की वजह से शहरवासी बेहाल नजर आए। शाम चार बजे के करीब हल्के बादल घिर आए।

    ये रहा तापमान

    अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    यूपी के मौसम का आज का हाल

    पश्चिमी उप्र में सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं। अलीगढ़, शामली सहित 11 जिलों में अधिक वर्षा संभव है। 13 जिलों में ओले पड़ सकते हैं। 38 जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी बिहार व दक्षिण-पूर्वी उप्र व उत्तरी छत्तीसगढ़ पर चिह्नित निम्नदाब क्षेत्र के उत्तर व उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ने से पूर्वी उप्र में वर्षा में कमी आ रही है।

    सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में अधिक बारिश होगी।

     