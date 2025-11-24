Language
    बुखार के साथ मरीजों की उखड़ रही सांस, SN Medical College में पर्चे के लिए धक्कामुक्की

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बुखार और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्चे बनवाने के लिए धक्का-मुक्की हो रही है, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है। मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पताल प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है।

    जिला अस्पताल आगरा।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सर्द हवा चलने और वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सर्दी जुकाम बुखार के साथ ही मरीजों की सांस उखड़ रही है। सोमवार को सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रही, पर्चे के लिए धक्कामुक्की हुई।

    बेचैनी, घबराहट, घुटने में दर्द के साथ ही चर्म रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में सुबह नौ बजे से मरीजों की लंबी लाइन लगने लगी, बुखार, सर्दी जुकाम और खांसी से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही।

    जिला अस्पताल की ओपीडी में 3214 मरीजों को परामर्श दिया गया। एसएन की ओपीडी में 3501 मरीजों को परामर्श दिया गया। सुबह 11 बजे मरीजों की संख्या अधिक होने से पर्चे के लिए धक्कामुक्की हुई।

    एसएन के मेडिसिन विभाग के डा. मृदुल चतुर्वेदी ने बताया कि सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम बदलने से वायरल संक्रमण फैल रहा है। बुखार ठीक होने में तीन से पांच दिन लग रहे हैं।

    रेस्पिरेटरी मेडिसिन की ओपीडी में 289 मरीजों को परामर्श दिया गया। सांस उखड़ने पर गंभीर हालत में आए चार मरीजों को भर्ती किया गया। बाल रोग विभाग की ओपीडी में 178 मरीजों को परामर्श दिया गया।

    बुखार और निमोनिया से पीड़ित छह बच्चों को भर्ती किया गया। चर्म रोग विभाग के अध्यक्ष डा यतेंद्र चाहर ने बताया कि ओपीडी में 348 मरीजों को परामर्श दिया गया। चेहरे पर चकत्ते, दाने और फंगल संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही।

     

    ये करें

     

    • सुबह और रात में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज, ह्रदय और मधुमेह रोगी टहलने ना जाएं। 
    • सूप सहित गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। 
    • मधुमेह और ह्रदय रोगी मीठा और चिकनाई युक्त भोजन का सेवन करने से बचें। 