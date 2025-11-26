Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aadhaar Update: पांच दिसम्बर तक बंद है आधार सेवा केंद्र, आगरा में यहां पर बनवा सकते हैं कार्ड

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    आगरा का आधार सेवा केंद्र 5 दिसंबर तक तकनीकी कारणों से बंद रहेगा। इस दौरान आधार कार्ड बनवाने के लिए निकटतम डाकघर से संपर्क किया जा सकता है। यूआईडीएआई के अनुसार, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण केंद्र को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 6 दिसंबर से केंद्र फिर से शुरू हो जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। खंदारी बापास रोड स्थित शहर के इकलौते आधार सेवा केंद्र पांच दिसंबर तक पुनर्स्थापना और तकनीकि सुधार के लिए बंद हैं। ऐसे में अगर आधार कार्ड बनवाना है तो निकटतम डाक घर से संपर्क कर सकते हैं। मंगलवार को कार्यालय बंद होने के पहले दिन आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को बैरंग होना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच दिसम्बर तक बंद है केंद्र

    खंदारी स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआडीएआ) का आधार सेवा केंद्र 25 दिसंबर से लेकर पांच दिसंबर तक बंद रहेगा। सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। जिसके चलते आधार सेवा केंद्र को बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया। छह दिसंबर के बाद पूर्व की भांति कार्य किया जा सकेगा।

    आगरा में आधार सेवा केंद्र अस्थायी रूप से बंद

    यूआडीएआ के मीडिया पर्सन अकरम ने बताया कि रिनोवेशन और तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण आधार सेवा केंद्र को 10 दिन के लिए बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वहां पर नोटिस चस्पा करा दिया गया है। जिससे बंद रहने वाले दिनों में कोई परेशान न हो सके। उन्होंने बताया कि छह दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।