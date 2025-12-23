आत्महत्या की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, आगरा पुलिस ने तत्परता से बचाई जान
जागरण संवाददाता, आगरा। इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या के प्रयास का वीडियो प्रसारित होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में 19 वर्षीय युवती एक साथ कई गोलियां खाते हुए दिखाई दे रही थी। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल युवती के घर पहुंची।
आत्महत्या के प्रयास का वीडियो प्रसारित, पुलिस ने तत्परता से पहुंचकर बचाई युवती
मामला थाना बसई अरेला क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती और उसके परिजन से पूछताछ की तथा युवती की काउंसलिंग कर उसे समझाया। पुलिस को युवती ने बताया कि उसे बुखार था और वह ऐसे ही खाली समय में दवाइयां खा रही थी, आत्महत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। युवती ने भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन भी दिया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर इस तरह के वीडियो गंभीर चिंता का विषय हैं और समय रहते कार्रवाई जरूरी है।
