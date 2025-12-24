Language
    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे आगरा, एकलव्य स्टेडियम में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आगरा पहुंचे जहां वे विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम शहर में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश् ...और पढ़ें

    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को आगरा वायुसेना स्टेशन पहुंचे। यहां केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति एकलव्य स्टेडियम पहुंचे, जहां सांसद खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। उप राष्ट्रपति के सामने खिलाड़ियों ने मल्लखम्ब का प्रदर्शन किया।

    स्टेडियम में एक पेड़ मां के नाम रोपित

    स्टेडियम पहुंचे उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड मां के नाम रोपित किया। मंच पर उनके साथ केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री प्रो. एस पी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, राज्य सभा सदस्य नवीन जैन, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, भाजपा महानगर अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति शाम 4:00 बजे आगरा से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।