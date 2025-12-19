Agra Weather Forecast: धूप के आसार नहीं, लगातार दूसरे दिन बन रही Cold Day Condition; 48 घंटे का रेड अलर्ट
Agra weather forecast. आगरा में कोहरा और शीतलहर से गलन का अहसास हो रहा है। दृश्यता 50 मीटर तक रहने और धूप न निकलने के आसार हैं। लगातार दूसरे दिन कोल्ड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra weather forecast कोहरा और शीतलहर चलने से शुक्रवार को भी गलन का अहसास हो रहा है। सुबह से ही कोहरा छाया रहने से दृश्यता 50 मीटर तक रह गई है। आज भी दोपहर में धूप न निकलने के आसार बताए जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा था।
आगरा में लगातार दूसरे दिन Cold Day Condition बने रहने का अनुमान दिया गया है। हालांकि शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। ये गुरुवार के मुकाबले दो डिग्री ज्यादा है लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट आने से गलन बनी रहेगी।
इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 10.4 डिग्री था। सुबह और दोपहर के तापमान में 6.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। रात में गलन भरी सर्दी से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए कोहरा और शीतलहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर भारत में ऊपरी वायुमंडल में तेज हवा (उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम) चलने से सुबह से ही कोहरा छाया रहा, सुबह दृश्यता 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। रात में गलन भरी सर्दी से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 48 घंटे तक अत्यंत घना कोहरा छाएगा
सुबह के समय आगरा एयरफोर्स में दृश्यता शून्य रहेगी, दिन में भी दृश्यता 50 मीटर के कम रहने की आशंका है। इसके साथ ही शीत लहर चलेगी। रात को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की ओर से जिले के लोगों को घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मोबाइल पर भेजे गए संदेश में बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान जिले में घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। मौसम में अचानक आई इस तब्दीली के चलते ठंड भी काफी बढ़ गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहेगा।
ये करें
- सुबह और शाम को धुंध छाने पर ह्रदय, मधुमेह और सांस रोगी टहलने ना जाएं, धूप निकलने पर ही टहलें
- प्रदूषण अधिक होने पर घर पर ही रहेंं, मास्क और रूमाल का इस्तेमाल करें
- पानी का सेवन अधिक करें, पौष्टिक आहार लें
- गर्म कपड़े पहनें और गर्म सूप सहित शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें
- घर में लकड़ी ना जलाएं, धुआं ना करें
- रक्तचाप और शुगर का स्तर बढ़ने पर डाक्टर से परामर्श लेकर दवा की डोज में बदलाव करा लें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।