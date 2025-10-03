Utangan Tragedy: घाट पर थे सुरक्षा के इंतजाम, लेकिन जहां हादसा हुआ वहां नहीं थी पुलिस

संसू, जागरण-खेरागढ़। विजयदशमी पर होने वाले मूर्ति विसर्जन के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने नवरात्र की शुरुआत होते ही इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे।

खेरागढ़ में हुए हादसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने निगरानी करके कुशियापुर से निकली विसर्जन यात्रा को दूसरे स्थान पर जाने से रोका होता, तो हादसा नहीं होता।

उटंगन नदी में गुरुवार को जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। ग्रामीण विसर्जन यात्रा लेकर नदी किनारे पहुंच गए, लेकिन किसी ने रोका नहीं। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की ओर से घाट पर इंतजाम होने की जानकारी नहीं दी गई।