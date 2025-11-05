Language
    एक्शन मोड़ में DVVNL: 25000 बिजली मीटर हटाए... आगरा में 50 हजार उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ बकाया

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:29 AM (IST)

    आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 50 हजार उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ रुपये का बकाया है। बिल जमा न करने पर 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर उतारे गए हैं। डीवीवीएनएल प्रीपेड मोड में जाने की तैयारी में है और बकाएदारों से बकाया जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि स्मार्ट मीटर लगाए जा सकें। किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के जिले में लगभग 50 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पिछले छह माह से बिल जमा नहीं किया है। जिनपर लगभग 200 करोड़ का बकाया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर बकाया जमा करने के लिए घर घर जाकर कहा गया, लेकिन अधिकांश ने ध्यान नहीं दिया है। 25 हजार से अधिक बकाएदारों के मीटर उतारे गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि बिजली का उपभोग किया गया तो बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    50 हजार उपभोक्ताओं पर बकाया हैं 200 करोड़ रुपये

     

    डीवीवीएनएल प्रीपेड मोड में जाने की तैयारी में है। पहले सभी उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके एक माह बाद उन्हें मैसेज देकर सूचित किया जा रहा है कि पर्याप्त बैलेंस रखें, आपका कनेक्शन प्रीपेड होने जा रहा है। इसी उद्देश्य से जो बकाएदार उपभोक्ता हैं, उनसे बकाया जमा कराए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे उनके यहां पर स्मार्ट मीटर लग सकें।

     

     किश्तों में जमा करने का दिया है मौका, फिर नहीं आ रहे अच्छे परिणाम

     

    50 हजार ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है। जिसे संबंधित अवर अभियंताओं को उपलब्ध कराया गया है। जिसके आधार पर बकाएदार उपभोक्ताओं के घर घर जाकर बकाया जमा करने के लिए अनुरोध किया गया। उन्हें किश्तों में जमा करने का भी विकल्प दिया गया है। बावजूद इसके लगभग 25 हजार उपभोक्ताओं ने जमा नहीं कराया गया, जिनके मीटर उतारे गए हैं।


    बकाया जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्हें किश्तों में जमा करने का भी मौका दिया जा रहा है, फिर भी कुछ जमा नहीं कर रहे है। कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता, डीवीवीएनएल