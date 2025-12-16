UP Metro का विजन-2047: बटेश्वर और आंवलखेड़ा भी जुड़ेगा, ये होंगे प्रमुख कॉरिडोर और फायदे
यूपीएमआरसी ने स्वच्छ हवा और सुगम यात्रा के लिए विजन-2047 का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है, जिसके तहत मेट्रो का विस्तार 2035 तक 65 किमी और 2047 तक 1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने स्वच्छ हवा और सुगम यात्रा का बेहतर और दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया है। वर्ष 2035 में मेट्रो का विस्तार 65 किमी और वर्ष 2047 में 100 किमी तक किया जाएगा। इससे मेट्रो का संचालन बटेश्वर, आंवलखेड़ा से लेकर फतेहपुर सीकरी और ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तक होगा। मेट्रो के संचालन से जाम की समस्या पर अंकुश लगेगा।
यूपीएमआरसी ने विजन-2047 का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव में शहर के बाहर पार्किंग को भी शामिल किया गया है। पार्किंग से शहर के विभिन्न स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। वर्तमान में शहर में 30 किमी मेट्रो नेटवर्क बन रहा है। यह कार्य मार्च 2027 तक पूरा होगा। इस पर 8369 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।
यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि आगरा के अलावा प्रदेश में 1575 किमी लंबा मेट्रो नेटवर्क का प्रस्ताव बना है। व्यापक मेट्रो विस्तार न केवल यात्रा क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। मेट्रो ट्रैक के 500-500 मीटर के दायरे में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग भी बन सकेंगी।
यह है प्रस्ताव
गैर राज्यों से हर दिन जो भी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं। उन सभी को संबंधित मेट्रो स्टेशनों के पास ही रोक दिया जाएगा।
प्रत्येक मेट्रो स्टेशन परिसर में दो और चार पहियों वाहनों के लिए पार्किंग होगी। पार्किंग का शुल्क न्यूनतम 10 से 30 रुपये तक होगा।
प्रत्येक बस अड्डा और रेलवे स्टेशन से जोड़ने का प्रयास
मेट्रो को प्रत्येक रेलवे स्टेशन और बस अड्डा से जोड़ा जाएगा। इससे बस और ट्रेनों से जैसे ही कोई भी यात्री उतरता है। संबंधित स्थल पर पहुंचने में आसानी रहेगी।
यह हैं मेट्रो के विस्तार के प्रमुख कॉरिडोर
- नेशनल हाईवे-19 स्थित कुबेरपुर से होते हुए एत्मादपुर तहसील और फिरोजाबाद की सीमा तक किया जाएगा।
- फतेहाबाद रोड स्थित होटल ट्राइडेंट से इनर रिंग रोड से दो किमी आगे तक। इसका विस्तार करते हुए बाह कस्बा तक
- कमिश्नरी चौराहा से शमसाबाद रोड के अंतिम छोर तक
- एमजी रोड स्थित सदर बाजार से होते हुए मधुनगर से ग्वालियर रोड व ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे तक
- आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होते हुए धनौली रोड तक, यहां से फतेहपुर सीकरी स्मारक तक
- सिकंदरा-बोदला रोड होते हुए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन तक
- हाईवे-19 स्थित सिकंदरा तिराहा से होते हुए कीठम से आगे एक किमी की दूरी तक
- रामबाग चौराहा, खंदौली से होते हुए हाथरस की सीमा तक
- टेढ़ी बगिया चौराहा से आंवलखेड़ा होते हुए जलेसर रोड तक
- वॉटरवर्क्स चौराहा से कमला नगर और बल्केश्वर की तरफ
- वॉटरवर्क्स चौराहा से यमुना किनारा रोड होते हुए ताजगंज श्मशान घाट से आगरा किला मोड़ से ताजमहल स्टेशन तक
- कलेक्ट्रेट तिराहा से शाहगंज होते हुए रामनगर की पुलिया तक
यह होगा फायदा
- वाहनों के कम चलने से ध्वनि प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।
- जाम की समस्या पर अंकुश लगेगा
- पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचेगा
- बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी
यूपीएमआरसी ने प्रदेश सरकार को मेट्रो नेटवर्क प्रस्ताव भेज दिया है। विजन-2047 के तहत 100 किमी लंबा मेट्रो नेटवर्क होना चाहिए। वर्ष 2035 तक 65 किमी लंबे नेटवर्क का प्रस्ताव है। अनुमति मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी।
पंचानन मिश्र, संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क यूपीएमआरसी
प्रदेश सरकार द्वारा विजन-2047 तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हाल ही में आम जन और सरकारी, निजी विभागों से सुझाव मांगे गए थे। इसमें यूपीएमआरसी भी शामिल है। मार्च 2027 तक शहर में 30 किमी लंबा मेट्रो नेटवर्क तैयार हो जाएगा।
शैलेंद्र सिंह, मंडलायुक्त
