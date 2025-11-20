यूपी में सरेआम महिला के साथ मनचलों ने की छेड़छाड़, कहा- चलो पिज्जा और डोसा खिलाते हैं

जागरण संवाददाता, आगरा। राह चलती महिला के साथ तीन युवकों ने छेड़छाड़ की। हाथ खींचकर बाइक पर बैठाने की कोशिश की। कहा चलो पिज्जा और डोसा खिलाते हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक महिला बुधवार शाम पैदल घर की ओर जा रही थी। आरोप है बाइक पर सवार होकर आए तीन युवक छेड़छाड़ करने लगे। एक युवक ने हाथ खींचकर महिला को बाइक पर बैठाने की कोशिश की। युवकों ने महिला से कहा साथ चलो पिज्जा और डोसा खिलाते हैं। महिला के शोर मचाने पर मोहल्लेवासी एकत्रित हो गए और तीनों युवकों को पकड़ लिया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में समझौते के लिए पंचायत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। महिला ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन तहरीर देने से इनकार कर दिया। ट्रांस यमुना थानाध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया है कि महिला कोई कार्रवाई नहीं चाहती थी।