Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में सरेआम महिला के साथ मनचलों ने की छेड़छाड़, कहा- चलो पिज्जा और डोसा खिलाते हैं

    By Neelesh Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में कुछ मनचलों ने एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ की। उन्होंने महिला को पिज्जा और डोसा खिलाने का प्रस्ताव दिया। यह घटना सार्वजनिक रूप से हुई और महिला को काफी परेशान किया गया।  पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आगरा। राह चलती महिला के साथ तीन युवकों ने छेड़छाड़ की। हाथ खींचकर बाइक पर बैठाने की कोशिश की। कहा चलो पिज्जा और डोसा खिलाते हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक महिला बुधवार शाम पैदल घर की ओर जा रही थी। आरोप है बाइक पर सवार होकर आए तीन युवक छेड़छाड़ करने लगे। एक युवक ने हाथ खींचकर महिला को बाइक पर बैठाने की कोशिश की। युवकों ने महिला से कहा साथ चलो पिज्जा और डोसा खिलाते हैं। महिला के शोर मचाने पर मोहल्लेवासी एकत्रित हो गए और तीनों युवकों को पकड़ लिया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में समझौते के लिए पंचायत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। महिला ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन तहरीर देने से इनकार कर दिया। ट्रांस यमुना थानाध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया है कि महिला कोई कार्रवाई नहीं चाहती थी।

    आरोपित इरफान निवासी पहली मस्जिद इस्लाम नगर, लक्की उर्फ आफताब निवासी तीसरी मस्जिद के पास इस्लाम नगर टेड़ी बगिया व दानिश निवासी पहली मस्जिद के पास इस्लाम नगर के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।