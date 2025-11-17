SIR के लिए यूपी के इस जिले में 96.22% मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटने का दावा, इस डेट तक जम करना अनिवार्य
मतदाता सूची के एसआईआर अभियान में जिला प्रशासन ने रविवार तक 96.22% मतदाताओं को बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वितरित करने का दावा किया। प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर के साथ 4 दिसंबर तक जमा करना अनिवार्य; ऐसा न करने पर नाम आलेख्य प्रकाशन में शामिल नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत जिला प्रशासन ने रविवार तक 96.22 प्रतिशत मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा गणना प्रपत्र वितरित किए जाने का दावा किया है। प्रपत्र भरने के साथ ही हस्ताक्षर कर चार दिसंबर तक जमा करने हैं। गणना प्रपत्र हस्ताक्षर कर नहीं देने पर मतदाता का नाम आलेख्य प्रकाशन में नही आएगा।
डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने प्रेसवार्ता में कहा कि जिले में 3696 बीएलओ के द्वारा 36,00071 मतदाताओं में से 34,63,985 (96.22 प्रतिशत) को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नए मतदाता फार्म-छह भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-आठ का होगा प्रयोग
मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फार्म-सात, संशोधन हेतु फार्म-आठ और एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-आठ का प्रयोग करना है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए नई बुक एंड काल विथ बीएलओ सेवा शुरू की है। मतदाता अपने बूथ स्तर अधिकारी से सीधे काल शेड्यूल कर सकते हैं। जिले में 3696 बीएलओ व 372 सुपरवाइजर कार्यरत हैं।
बीएलओ द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त करने के बाद बीएलओ एप 8.75 न्यू वर्जन पर डिजिटलाइजेशन का कार्य शुरू हो चुका है। बीएलओ द्वारा मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित मतदाताओं को चिह्नित कर आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप बीएलओ एप पर जानकारी दी गई है। शिकायत या सुझाव दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कान्टेक्ट सेंटर (डीसीसी) स्थापित किया गया है, मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 व लैंडलाइन नंबर 0562-2250170 पर कर संपर्क कर सकते हैं।
|विधानसभा
|मतदाता
|प्रपत्र वितरित
|एत्मादपुर
|46,8,759
|46,3,884
|आगरा कैंट
|48,2,966
|45,2,623
|आगरा दक्षिण
|37,0099
|35,3,856
|आगरा उत्तर
|45,4,175
|42,3,626
|आगरा ग्रामीण
|45,2,123
|42,6,813
|फतेहपुर सीकरी
|36,2,476
|35,0484
|खेरागढ़
|34,0839
|33,8363
|फतेहाबाद
|32,9284
|32,6560
|बाह
|33,9350
|32,7,776
