क्रिकेट, योगा, पावर लिफ्टिंग... योगी सरकार ने आगरा के जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय को दी नई पहचान 

डिजिटल डेस्क, आगरा। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की अपनी नीतियों को शिक्षा और खेल के माध्यम से जमीन पर उतार रही है। इसी कड़ी में जनपद आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक, इटौरा ग्राम पंचायत में स्थित जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय (स्वच्छकार) अब केवल एक स्कूल नहीं रहा, बल्कि वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आशा की एक नई किरण बन गया है। यह विद्यालय छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। यह विद्यालय वर्तमान में 193 विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है।

विद्यालय में सरकार द्वारा मानक अनुरूप पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। साथ ही सीखने और खेलने के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्रों को अपने कौशल को निखारने का पूरा मौका मिल सके। योगी सरकार की प्रोत्साहन नीति के कारण, यह विद्यालय अब शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रतीक बन रहा है।

राष्ट्रीय मंच पर चमके छात्र

जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने पढ़ाई के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहां के दर्जनभर से अधिक विद्यार्थी क्रिकेट, योगा, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और पंजा कुश्ती जैसे खेलों में प्रदेश, राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हाल ही में पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में सर्वोदय विद्यालय के गुरु-शिष्य की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया।

विद्यालय में कक्षा 10 के छात्र सुमित ने 2024-25 में हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। अपनी सफलता का श्रेय सरकार द्वारा मिली सुविधाओं को देते हुए छात्र सुमित ने कहा कि प्रदेश सरकार की वजह से हमें यहाँ अच्छा भोजन और खेलने के लिए आधुनिक उपकरण मिलते हैं। पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ने के लिए जरूरी डाइट और प्रशिक्षण पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब मुझे अपनी प्रतिभा निखारने का मजबूत मंच मिला है।

वहीं पंजा कुश्ती में अपनी प्रतिभा दिखा रहे कक्षा 12 के छात्र अभिषेक ने कहा कि पहले हम सिर्फ स्थानीय स्तर पर खेलते थे, लेकिन अब विद्यालय से प्रोत्साहन मिलने पर मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। यह विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए वरदान है, जिन्हें अब खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।

समान अवसर और उज्जवल भविष्य

मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, प्रदेश के हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सर्वोदय विद्यालय के विद्यार्थी अब न केवल बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।