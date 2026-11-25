जागरण संवाददाता, आगरा। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी बिसात बिछने लगी है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत ने आगरा की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीट दिए जाने का दावा करने वाली एक सूची इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इसमें आगरा की खेरागढ़, आगरा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटें शामिल बताई जा रही हैं।

हालांकि दोनों दलों में से किसी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अभी दोनों दलों के दावेदार सीटों पर अपनी दावेदारी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस खेरागढ़ पर मजबूत दावेदारी मान रही है। वहीं ग्रामीण और दक्षिण के लिए भी सपा से बातचीत करने का दावा किया जा रहा है।

सपा के खाते से कांग्रेस को 26 सीटें देने की सूची इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि खेरागढ़ पर पार्टी की सबसे मजबूत दावेदारी है। आगरा ग्रामीण और दक्षिण सीट के अलावा फतेहपुर सीकरी और बाह को लेकर भी कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में आगरा ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को मिले करीब 95 हजार वोट उसकी दावेदारी को मजबूती देते हैं। वहीं दक्षिण विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी नजीर अहमद को मिले वोट भी कांग्रेस के पक्ष में आधार माने जा रहे हैं।

आगरा की तीन सीटों के नाम चर्चा में नई दिल्ली में राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के आवास पर दोनों दलों के नेताओं की बैठक हुई थी। दो दौर की बातचीत के बावजूद सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है। कांग्रेस की ओर से 130 से 150 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने और सपा की ओर से शुरुआती तौर पर 26 सीटें देने की चर्चा है।

सूची की हकीकत जानने को दोनों दलों के नेता कर रहे शीर्ष नेतृत्व से संपर्क प्रसारित सूची के बाद दोनों दलों के स्थानीय नेताओं में भी बेचैनी है। इसकी वास्तविकता जानने के लिए सपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को फोन कर जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल सीटों को लेकर दावेदारी और कयासों का दौर जारी है। दोनों दलों के नेता आधिकारिक रूप से कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला सपा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह और महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास का कहना है कि टिकटों को निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। अभी उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित सिंह का भी यही कहना है कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया जाना है। आगरा में में खेरागढ़, ग्रामीण और दक्षिण विधान सभा सीट के साथ कुछ अन्य पर भी दावेदारी है। अभी सपा द्वारा सूची सौंपे जाने की कोई जानकारी नहीं है।