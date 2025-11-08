Language
    UP Panchayat Elections 2026 : फतेहाबाद में बढ़ सकते हैं 39 बूथ, एक Booth पर होंगे सिर्फ 1200 मतदाता

    By Munna Lal Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। फतेहाबाद में 39 बूथ बढ़ने की संभावना है, जिससे प्रत्येक बूथ पर 1200 मतदाता होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि मतदान प्रक्रिया सुगम हो सके और मतदाताओं को सुविधा मिल सके।

    संवाद सूत्र , फतेहाबाद। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत मतदान केंद्रों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार क्षेत्र में 39 नए बूथ बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रखे जाएंगे।

    18 नवंबर तक आमजन दे सकेंगे सुझाव

    उपजिलाधिकारी स्वाति शर्मा ने बताया कि बूथ पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 18 नवंबर तक कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों को लेकर अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकता है। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

    एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय और रैंप जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि पुराने या जर्जर भवनों को मतदान केंद्र के रूप में न रखा जाए, तथा प्रत्येक केंद्र का भौतिक परीक्षण कर उसकी स्थिति की रिपोर्ट दी जाए।

    उन्होंने यह भी कहा कि जिन विद्यालयों या भवनों में मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, वहां साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

    मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी मतदान केंद्र सुरक्षित और सुलभ हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा। - स्वाति शर्मा उपजिलाधिकारी फतेहाबाद