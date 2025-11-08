UP Panchayat Elections 2026 : फतेहाबाद में बढ़ सकते हैं 39 बूथ, एक Booth पर होंगे सिर्फ 1200 मतदाता

संवाद सूत्र , फतेहाबाद। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत मतदान केंद्रों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार क्षेत्र में 39 नए बूथ बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रखे जाएंगे।

18 नवंबर तक आमजन दे सकेंगे सुझाव उपजिलाधिकारी स्वाति शर्मा ने बताया कि बूथ पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 18 नवंबर तक कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों को लेकर अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकता है। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय और रैंप जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि पुराने या जर्जर भवनों को मतदान केंद्र के रूप में न रखा जाए, तथा प्रत्येक केंद्र का भौतिक परीक्षण कर उसकी स्थिति की रिपोर्ट दी जाए।