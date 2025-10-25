UP: सुबह वृद्धा से किया दुष्कर्म और शाम को मारी गोली, पुलिस मुठभेड़ में दरिंदे का हुआ ये हाल

संवाद सूत्र, खंदौली। शौच को गई 60 वर्षीय वृद्धा से शनिवार सुबह छह बजे दुष्कर्म करने वाले युवक की शाम 8:30 बजे पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंधेरे के दौरान उसका साथी भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

एक गांव की रहने वाली 60 वर्षीय वृद्धा शनिवार सुबह शौच के लिए खेत में गई थी। पीड़िता ने बताया कि उसे रास्ते में कूड़ा बीनने वाला युवक मिला। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। वह पीछा करते हुए खेत तक पहुंच गया। आरोप है कि उसने अचानक वृद्धा की कनपटी पर कठोर वस्तु से हमला किया, जिससे वह गिर गई। इस दौरान उसने वृद्धा से दुष्कर्म किया और शर्मनाक करतूत के बाद भाग निकला। पीड़िता ने घर पहुंच स्वजन को आपबीती बताई। स्वजन उन्हें लेकर थाने पहुंचे।

सूचना पर इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि शाम 8:30 बजे यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर नेकपुर पुल के पास पुलिस की आरोपित से मुठभेड़ हो गई।