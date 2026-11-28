जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा जिले में 156 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। दो चरणों में मिलीं कुल 477 आपत्तियों की जांच और निस्तारण के बाद बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी। इसके साथ ही केंद्रों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। परीक्षा फरवरी में होगी, जिसको लेकर उल्टी गिनती आरंभ हो गई है।

बोर्ड ने 25 सितंबर 2026 को पहली प्रस्तावित सूची में जारी करते हुए 12 राजकीय, 72 सहायता प्राप्त और 77 वित्तविहीन विद्यालयों समेत 161 केंद्र बनाए थे।

इस सूची पर पहले चरण में 375 आपत्तियां मिलीं, इनमें 322 शिकायतें सिर्फ परीक्षा केंद्रों की दूरी को लेकर थीं। कई ग्रामीण और तहसील क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 15 से 20 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए जाने पर प्रश्न उठाए गए थे।

केंद्र निर्धारण प्रक्रिया के दो चरण में मिली थीं 477 आपत्तियां आपत्तियों की जांच के बाद जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति ने सूची में बदलाव किया। तीन सहायता प्राप्त, एक राजकीय और छह वित्तविहीन समेत 10 विद्यालयों को सूची हटाते हुए पांच नए विद्यालयों को केंद्र बनाया गया। इनमें नगर निगम कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय, ताजगंज आशाराम रतनलाल इंटर कॉलेज, जरार बाह, अनवरी नीलोफर राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय हाईस्कूल, बस्तई अछनेरा और राजकीय हाईस्कूल, चौमाशाहपुर, फतेहपुर सीकरी शामिल हैं।

संशोधित सूची पर भी मिलीं थीं 102 आपत्तियां संशोधित सूची पर बोर्ड को ऑनलाइन आपत्तियां व प्रत्यावेदन मांगे थे। इस चरण में 102 शिकायतें व प्रत्यावेदन प्राप्त हुए। इनमें अधिकतर उन विद्यालयों की थीं, जिन्हें केंद्र नहीं बनाया गया था। विद्यार्थियों को दूर केंद्र आवंटित किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया।