जागरण संवाददाता, आगरा। वाहन का चालान लंबित है तो उसके निस्तारण के लिए शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दीवानी परिसर में आयोजित लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत लंबित यातायात चालानों एवं संबंधित मामलों का निस्तारण कराया जा सकेगा। वाहन स्वामियों को चालान जमा करने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाने से बचने का भी मौका मिलेगा।

विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सुलभ एवं सरल न्याय उपलब्ध कराना और लंबित यातायात चालानों का अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करना है। लोक अदालत में यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित ऐसे चालानों एवं मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और निर्धारित विधिक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जो लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाने योग्य हैं। एमवी एक्ट के लंबित चालानों का होगा निस्तारण वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए पेमेंट सेतु एप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके जरिए पात्र लंबित चालानों का भुगतान घर बैठे किया जा सकेगा। इससे चालान निस्तारण की प्रक्रिया आसान होगी और न्यायालय पहुंचने की आवश्यकता भी कम होगी।