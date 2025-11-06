अंडर-11 बैडमिंटन चैंपियनशिप में श्रेष्ठ ने सिंगल और आभ्या-अवनि ने डबल्स में मारी बाजी

जागरण संवाददाता, आगरा। सहारनपुर में चार से छह नवंबर तक आयोजित योनेक्स सनराइज यूपी स्टेट मिनी अंडर-11 बैडमिंटन चैंपियनशिप में आगरा के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन सहारनपुर के तत्वावधान में स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुए टूर्नामेंट में आगरा के खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए।

प्रतियोगिता के बालक एकल वर्ग में आगरा का पूरा दबदबा रहा। फाइनल में आगरा के दो खिलाड़ी आमने-सामने थे। श्रेष्ठ कुमार ने ओनिश खंडेलवाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। श्रेष्ठ चाहर बैडमिंटन अकादमी में कोच निखिल से ट्रेनिंग लेते हैं। वहीं बालिका युगल वर्ग में आभ्या दीक्षित और अवनि की जोड़ी ने चैंपियन ट्राफी पर कब्जा जमाया। आभ्या पीएएम बैडमिंटन अकादमी में कोच अनुभव के मार्गदर्शन में खेलती हैं।

वह पिछले वर्ष की सिंग्लस और डबल्स की चैंपियन रह चुकी हैं। बालक युगल वर्ग में ओनिश खंडेलवाल और सिद्धांत की जोड़ी सेमीफाइनल तक पहुंची। बालिका एकल में पाखी श्रीवास्तव और आर्या सरस्वत ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया।