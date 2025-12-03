यूपी के इस जिले के 50 हजार किराएदार जमा नहीं कर रहे SIR के फॉर्म, अब लिस्ट तैयार कर रहा विभाग

जागरण संवाददाता, आगरा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। नौ विधानसभा क्षेत्रों के 50 हजार किरायेदार ऐसे हैं जो गणना प्रपत्र जमा नहीं कर रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) इनके यहां दो से तीन बार हो गए हैं। ऐसे मतदाताओं की अलग से सूची तैयार हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएलओ ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। अधिकारियों की टीम जल्द ही ऐसे किरायेदारों के घर जाकर फार्म जमा न करने की ठोस वजह जानेगी और निस्तारण करने का प्रयास करेगी। 50 हजार में आगरा उत्तर, दक्षिण, आगरा कैंट, ग्रामीण और एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक मतदाता हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि बीएलओ से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में किराएदार प्रणना पत्र जमा नहीं कर रहे हैं। बीएलओ द्वारा इन्हें समझाया भी जा रहा है। जिस पर कई किराएदारों ने फार्म जमा किए। कुछ किरायेदारों ने बताया कि उनका नाम पूर्व में एक बूथ में दर्ज है। ऐसे में दूसरी जगह के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। ऐसे किराएदारों को डुप्लीकेट मतदाता की श्रेणी में रखा जा रहा है। वर्तमान में जिले में 3696 बूथों में कुल 36 लाख मतदाता हैं।

इन नंबरों पर करें शिकायत :हेल्प लाइन नंबर, 1950

जिलास्तरीय टेलीफोन नंबर, 0562-2250170 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के मोबाइल नंबर विधानसभा क्षेत्र अधिकारी सूची विधानसभा क्षेत्र अधिकारी का नाम मोबाइल नंबर एत्मादपुर सुमित सिंह 9454417667 आगरा कैंट रजत वर्मा 9454417662 आगरा दक्षिण दिव्या सिंह 9454419019 आगरा उत्तर विनोद कुमार 9454417663 आगरा ग्रामीण सचिन राजपूत 945441719027 फतेहपुरसीकरी नीलम तिवारी 9454417670 खेरागढ़ ऋषि राव 9454417669 फतेहाबाद स्वाति शर्मा 9454417668 बाह संतोष शुक्ला 9454417666 लोकतंत्र के कर्मयोगी खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 94 के सभी मतदाता पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट चंदसौरा कमरा नंबर एक में मतदाता होता है। कालका प्रसाद बीएलओ हैं। इस बूथ में 689 मतदाता हैं। बीएलओ कालका प्रसाद ने बताया कि जितना लोग कार्य को कठिन समझ रहे हैं। उतना नहीं है। सिर्फ गणना प्रपत्र को अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अधिकारियों ने जो बताया उसका पालन होना चाहिए। हर दिन सुबह और शाम को मतदाताओं से संपर्क किया और फार्म भरवाए जमा करवाए।



खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 106 के बीएलओ जितेंद्र सिंह हैं। प्राथमिक विद्यालय डोडा के कमरा नंबर दो में 647 मतदाता हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सभी मतदाताओं को चिह्नित किया गया। कुछ मतदाताओं का निधन हो चुका था। ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। वर्ष 2003 में जो भी मतदाता थे। उनके नाम वर्तमान सूची से मिलाए गए। नए मतदाताओं से दस्तावेज लिए गए। प्रत्येक मतदाता की जांच की गई और फार्म भरवाए गए। फार्म की वापसी भी सुनिश्चित की गई।