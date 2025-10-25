Agra: लेट फीस के साथ भरे जाएंगे यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म, अभी भी इतने छात्रों के प्रपत्र हैं पेंडिंग

जागरण संवाददाताा, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध् कालेजों और आवासीय संस्थानों की विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए दो दिन विलंब शुल्क के साथ फार्म भरे जाने हैं। परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गई, अब 500 रुपये विलंब शुल्क जमा करने पर ही स्नातक और परास्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरे जा सकेंगे।



विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकाम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर, बीकाम वाकेशनल प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और परास्नातक की एमए, एमएससी, एमकाम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की नवंबर के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल से भरे गए हैं।

स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर, परास्नतक तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फार्म पूर्व की तरह एजेंसी द्वारा भरवाए गए हैं। मगर, अभी भी 50 प्रतिशत छात्रों के परीक्षा फार्म नहीं भरे हैं। परीक्षा नियंत्रक डा. ओम प्रकाश ने बताया कि 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है।