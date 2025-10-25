Language
    Agra: लेट फीस के साथ भरे जाएंगे यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म, अभी भी इतने छात्रों के प्रपत्र हैं पेंडिंग

    By Ajay Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फार्म अब विलंब शुल्क के साथ भरे जाएंगे। नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को 500 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यह शुल्क जमा करने के बाद ही वे फार्म भर सकेंगे।

    जागरण संवाददाताा, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध् कालेजों और आवासीय संस्थानों की विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए दो दिन विलंब शुल्क के साथ फार्म भरे जाने हैं। परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गई, अब 500 रुपये विलंब शुल्क जमा करने पर ही स्नातक और परास्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरे जा सकेंगे।

    विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकाम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर, बीकाम वाकेशनल प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और परास्नातक की एमए, एमएससी, एमकाम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की नवंबर के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल से भरे गए हैं।

    स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर, परास्नतक तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फार्म पूर्व की तरह एजेंसी द्वारा भरवाए गए हैं। मगर, अभी भी 50 प्रतिशत छात्रों के परीक्षा फार्म नहीं भरे हैं। परीक्षा नियंत्रक डा. ओम प्रकाश ने बताया कि 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है।

    स्नातक की परीक्षाएं ओएमआर की जगह वर्णानात्मक कराई जाएगी। परीक्षा दो घंटे की होगी, स्नातक के प्रश्न पत्र तीन भाग में होगा, इसमें भाग अ में 10 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। भाग ब में पांच प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न पांच अंक का होगा। वहीं भाग स में दो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर छात्रों को देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का हल करना होगा।