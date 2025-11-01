यमुना नदी पर 1.75 करोड़ रुपये से बनेंगे दो नए पांटून पुल: 40 हजार लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना नदी पर दो पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। दोनों पुल 1.75 करोड़ रुपये लागत आएगी। पेंटून पुलों से खंदौली और एत्मादपुर के 40 हजार लोगों काे लाभ होगा। विशेषकर न्यू आगरा के कॉलेजाें और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का समय और दूरी दोनों कम होंगी। दोनों पांटून पुल के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने पैरवी की थी।

पाेइया,तनौरा नूरपुर एवं सुरैरा के 40 हजार लोगों को मिलेगी राहत यमुना नदी पर तनौरा नूरपुर से सुरैरा गांव के बीच पांटून पुल बनाया जा रहा है।जबकि दूसरा पुल पोइया से सुरैरा के बीच बनाया जा रहा है। इससे खंदौली ब्लॉक के लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा। बड़ी संख्या खंदौली के छात्र दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीईआई) और न्यू आगरा क्षेत्र की कोचिंग में पढ़ने आते हैं। इन छात्रों को टेढ़ी बगिया से रामबाग और वाटर वर्क्स होते हुए आना पड़ता है।