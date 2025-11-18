इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त... वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई गायें, लोको पायलट ने दिखाई सूझबूझ

संवाद सूत्र, जागरण-फतेहपुर सीकरी। आगरा से उदयपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस से सोमवार दोपहर साढ़े तीन बजे फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन के पास दो गाय टकरा गईं। ट्रेन की चपेट में आकर दोनों गाय कट गईं। इंजन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने इंजन के अगले हिस्से की मरम्मत की। आधा घंटे तक ट्रेन खड़ी रही फिर उदयपुर के लिए रवाना हुई।

ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी

उदयपुर-आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलती है। सोमवार को यह ट्रेन समय पर आगरा पहुंची। आगरा से उदयुपर के लिए समय पर रवाना हुई। दोपहर साढ़े तीन बजे ट्रेन की गति 70 किमी प्रति घंटा थी। ट्रेन फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन से 500 मीटर आगे पहुंच चुकी थी।

इस्लामगंज रेलवे फाटक के पास अचानक दो गाय ट्रैक पर आ गईं। इससे ट्रेन का बंपर टूट गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। आधा घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। कई यात्री ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर आ गए। शाम चार बजे ट्रेन उदयपुर के लिए रवाना हुई।