अटलपुरम आवासीय भूखंड: दावेदारों की संख्या दोगुनी, 2 दिसंबर को लॉटरी

जागरण संवाददाता, आगरा। अटलपुरम टाउनशिप फेज वन के सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों के लिए दोगुने दावेदार हैं। एमआइजी थ्री, एचआइजी और सुपर एचआइजी के 374 आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए दो दिसंबर को सूरसदन में लाटरी निकाली जाएगी।

फेज वन के सेक्टर दो व तीन के 374 आवासीय भूखंडों के लिए 754 दावेदार

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ककुआ भांडई में 138 हेक्टेयर में अटलपुरम टाउनशिप विकसित की जा रही है। फेज वन के आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। फेज वन के सेक्टर दो व तीन के एमआइजी थ्री, एचआइजी और सुपर एचआइजी के 374 आवासीय भूखंडों के लिए 29 सितंबर से आवेदन मांगे गए थे, 374 आवासीय भूखंडों के लिए 783 आवेदन प्राप्त हुए। 24 नवंबर तक आवेदन पत्रों में गड़बड़ी में सुधार का मौका दिया गया था। इस दौरान 23 आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र वापस ले लिए और एक आवेदन निरस्त हो गया।