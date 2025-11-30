Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अटलपुरम आवासीय भूखंड: दावेदारों की संख्या दोगुनी, 2 दिसंबर को लॉटरी

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    आगरा विकास प्राधिकरण की अटलपुरम टाउनशिप के पहले चरण में 374 आवासीय भूखंडों के लिए 754 दावेदार हैं। एमआईजी थ्री, एचआईजी और सुपर एचआईजी भूखंडों के आवंटन के लिए 2 दिसंबर को सूरसदन में लॉटरी निकाली जाएगी। 23 आवेदकों ने आवेदन वापस लिए और एक निरस्त हुआ। एडीए उपाध्यक्ष के अनुसार, लॉटरी द्वारा भूखंडों का आवंटन होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अटलपुरम टाउनशिप फेज वन के सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों के लिए दोगुने दावेदार हैं। एमआइजी थ्री, एचआइजी और सुपर एचआइजी के 374 आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए दो दिसंबर को सूरसदन में लाटरी निकाली जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेज वन के सेक्टर दो व तीन के 374 आवासीय भूखंडों के लिए 754 दावेदार

    आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ककुआ भांडई में 138 हेक्टेयर में अटलपुरम टाउनशिप विकसित की जा रही है। फेज वन के आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। फेज वन के सेक्टर दो व तीन के एमआइजी थ्री, एचआइजी और सुपर एचआइजी के 374 आवासीय भूखंडों के लिए 29 सितंबर से आवेदन मांगे गए थे, 374 आवासीय भूखंडों के लिए 783 आवेदन प्राप्त हुए। 24 नवंबर तक आवेदन पत्रों में गड़बड़ी में सुधार का मौका दिया गया था। इस दौरान 23 आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र वापस ले लिए और एक आवेदन निरस्त हो गया।

    23 ने आवेदन लिए वापस, एक आवेदन निरस्त


    एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली के अनुसार, 374 भूखंडों के लिए 759 दावेदार हैं। दो दिसंबर को सूरसदन में लाटरी से आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।