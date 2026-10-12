हादसा या हत्या: अलीगढ़ हाईवे पर पत्थरों के बीच मिला ट्रक ड्राइवर का शव, सिर में चोटों के निशान

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रक में माल लेकर कोलकाता के निकले चालक का शव रविवार देर रात अलीगढ़ हाईवे पर संदिग्ध परिस्थितियों में पत्थर पर पड़ा मिला। चालक के सिर में चोटों के निशान देख स्वजन द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले में ट्रक क्लीनर से पूछताछ कर रही है। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से खून के नमूने समेत अन्य साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

ट्रांस यमुना के नगला किशनलाल निवासी 55 वर्ष के विजय सिंह पेशे से चालक हैं। उनके बड़े पुत्र मोनू ने पुलिस केा बताया कि पिता रविवार की शाम को घर से ट्रक में माल लेकर कोलकाता जाने की कहकर निकले थे। पिता के साथ बस्ती का रहने वाला शेरा क्लीनर के रूप में काम करता है।

माल लेकर काेलकाता के लिए निकला था चालक विजय सिंह, सिर में चोटों के निशान बताया कि रविवार की रात 11 बजे शेरा घर पर आया और पिता विजय सिंह के एक ट्रक की चपेट में आने की जानकारी दी। स्वजन मौके पर पहुंचे तो विजय सिंह का शव घर से आधा किलोमीटर दूर अलीगढ़ हाईवे स्थित केएमडी अस्पताल के पास पत्थरों पर पड़ा मिला। उनके सिर में गहरी चोट और आंख के नीचे काला निशान था।