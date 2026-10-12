सिर्फ 13 रु बिल बकाया बिल भरना है... ग्रीन गैस मीटर अपडेट के बहाने आगरा में 10 लाख रुपये ठगे, साइबर क्राइम से ऐसे बचें

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: ग्रीन गैस का मीटर अपडेट कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने एक और व्यक्ति को शिकार बना लिया। सिर्फ 13 रुपये बकाया बताकर अपने जाल में फंसाया। वाट्सएप पर एपीके फाइल भेज डाउनलोड कराके खाते से कई बार में 10.87 लाख रुपये निकाल लिए।

कैलाशपुरी रोड स्थित निर्मल अपार्टमेंट निवासी नेकराम ने पुलिस को बताया कि 20 अगस्त की शाम की शाम को उनके मोबाइल पर काल आयी। कॉल करने वाले ने बताया कि वह ग्रीन गैस लिमिटेड का कर्मचारी बोल रहा है। उनका ग्रीन गैस मीटर अपडेट होना है। उन पर 13 रुपये बकाया हैं।

इसके बाद कॉल करने वाले ने उनके मोबाइल पर मीटर अपडेट के नाम से एपीके फाइल भेजी। कॉल करने वाले ने कहा कि वह यह फाइल डाउनलोड कर लें। दो महीने में दो दर्जन से अधिक लाेगों के खातों से रकम निकाल चुके हैं साइबर अपराधी नेकराम के मुताबिक काल करने वाले के अनुसार वह सब कुछ करते गए। दो दिन में उनके तीन बैंक खातों से 10.87 लाख रुपये कट गए। कॉल करने वाले ने उनका मोबाइल हैक करके सारी रकम निकाल ली। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शहर में ग्रीन गैस लिमिटेड के एक लाख से अधिक कनेक्शन धारक हैं। जिसमें 78 हजार सक्रिय कनेक्शन धारक हैं।