    दहेज में महंगी कार ना देने पर दिया तीन तलाक, दवा खिलाकर गर्भपात कराने का आरोप

    By Avinash Jaiswal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    एक महिला को दहेज में महंगी कार न देने पर उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने ससुराल वालों पर दवा खिलाकर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता,आगरा। निकाह में कार की मांग करने पर लड़की पक्ष ने दस लाख नकद दे दिए। इसके बाद भी महंगी कार के लिए पांच लाख की मांग की गई। मारपीट के बाद दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। भाई के निकाह में विवाहिता मायके गई तो पति उसे लेने नहीं आया। मायके वालों के कहने पर पति मिलने आया और सबके सामने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना छत्ता पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है।

    यमुना किनारा,छत्ता गली की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका निकाह चिल्लीपाड़ा,शाहगंज के मो. फुरकान से हुई थी। निकाह में दहेज में कार मांगने पर पिता ने दस लाख नकद दे दिए थे। इसके बाद भी ससुराली पांच लाख रुपये और दिलाने की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे।

    पति फुरकान, ससुर फरीद, सास रिहाना उर्फ गुड़िया, देवर फैसल, डब्बू आदि मारपीट कर रहे थे। कमरे का ए.सी. बन्द करवा दिया, बासी खाना खाने को देते थे। भाई के निकाह में जाने से मना कर दिया, बड़ी मिन्नतें करने पर निकाह के दिन भेजा। 11 सितंबर को पिता के बुलाने पर पति आया और विवाद कर तीन बार तलाक बोल रिश्ता खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।