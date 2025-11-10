दहेज में महंगी कार ना देने पर दिया तीन तलाक, दवा खिलाकर गर्भपात कराने का आरोप

जागरण संवाददाता,आगरा। निकाह में कार की मांग करने पर लड़की पक्ष ने दस लाख नकद दे दिए। इसके बाद भी महंगी कार के लिए पांच लाख की मांग की गई। मारपीट के बाद दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। भाई के निकाह में विवाहिता मायके गई तो पति उसे लेने नहीं आया। मायके वालों के कहने पर पति मिलने आया और सबके सामने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना छत्ता पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है।

यमुना किनारा,छत्ता गली की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका निकाह चिल्लीपाड़ा,शाहगंज के मो. फुरकान से हुई थी। निकाह में दहेज में कार मांगने पर पिता ने दस लाख नकद दे दिए थे। इसके बाद भी ससुराली पांच लाख रुपये और दिलाने की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे।