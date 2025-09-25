Language
    यूपी में ट्रेनी दारोगा ने ऐसी क्या हरकत कर दी जो करियर की शुरुआत में ही हो गया सस्पेंड? DCP ने बताई पूरी बात

    By Neelesh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    आगरा के एकता पुलिस चौकी में तैनात प्रशिक्षु दारोगा विवेक चौहान को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के कार्यालय में कार्यरत उदय सिंह के भाई के जनसेवा केंद्र पर मारपीट के मामले में जांच के नाम पर दारोगा पर 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीसीपी सिटी ने यह कार्रवाई की।

    जागरण संवाददाता, आगरा। एकता पुलिस चौकी पर तैनात प्रशिक्षु दारोगा को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनियां के कार्यालय में तैनात कंप्यूटर आपरेटर उदय सिंह के भाई सत्यपाल सिंह एकता पुलिस चौकी क्षेत्र में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। दो सितंबर को उनके जनसेवा केंद्र पर मारपीट हो गई थी।

    आरोप है कि एकता चौकी में तैनात प्रशिक्षु दारोगा विवेक चौहान ने जांच के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा को निलंबित किया गया है।

    पीएसीकर्मी ने महिला को पीटा, निलंबित

    घर के सामने लघुशंका का विरोध करने पर पीएसीकर्मी ने महिला व उसके पति के साथ मारपीट कर दी। महिला घर के सामने लघुशंका का विरोध कर रही थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीएसीकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

    क्वार्सी क्षेत्र के तालसपुर निवासी रुपेंद्र ने पुलिस को बताया कि रविवार रात पीएसीकर्मी उनके घर के बाहर लघुशंका कर रहा था। विरोध किया तो उसने गाली गलौच कर मारपीट कर दी। शोर शराबा सुनकर पहुंची पत्नी को भी पीट दिया। महिलाओं को अपशब्द कहे। इसके बाद धमकी देकर भाग गया।

    पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में साक्ष्यों के आधार पर पीएसी की 38वीं वाहिनी में तैनात ऋषिपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार आरोपित को निलंबित कर दिया गया है।