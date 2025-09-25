यूपी में ट्रेनी दारोगा ने ऐसी क्या हरकत कर दी जो करियर की शुरुआत में ही हो गया सस्पेंड? DCP ने बताई पूरी बात

आगरा के एकता पुलिस चौकी में तैनात प्रशिक्षु दारोगा विवेक चौहान को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के कार्यालय में कार्यरत उदय सिंह के भाई के जनसेवा केंद्र पर मारपीट के मामले में जांच के नाम पर दारोगा पर 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीसीपी सिटी ने यह कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, आगरा। एकता पुलिस चौकी पर तैनात प्रशिक्षु दारोगा को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनियां के कार्यालय में तैनात कंप्यूटर आपरेटर उदय सिंह के भाई सत्यपाल सिंह एकता पुलिस चौकी क्षेत्र में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। दो सितंबर को उनके जनसेवा केंद्र पर मारपीट हो गई थी।

आरोप है कि एकता चौकी में तैनात प्रशिक्षु दारोगा विवेक चौहान ने जांच के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा को निलंबित किया गया है।

पीएसीकर्मी ने महिला को पीटा, निलंबित घर के सामने लघुशंका का विरोध करने पर पीएसीकर्मी ने महिला व उसके पति के साथ मारपीट कर दी। महिला घर के सामने लघुशंका का विरोध कर रही थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीएसीकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

क्वार्सी क्षेत्र के तालसपुर निवासी रुपेंद्र ने पुलिस को बताया कि रविवार रात पीएसीकर्मी उनके घर के बाहर लघुशंका कर रहा था। विरोध किया तो उसने गाली गलौच कर मारपीट कर दी। शोर शराबा सुनकर पहुंची पत्नी को भी पीट दिया। महिलाओं को अपशब्द कहे। इसके बाद धमकी देकर भाग गया।