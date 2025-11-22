Reel बनाने के लिए खींच रहे ट्रेन की चेन, कैंट रेलवे स्टेशन पर की गई ऐसे लोगों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आगरा। रेल पटरी हो या फिर प्लेटफार्म। रील बनाने वालों जान से खेल रहे हैं। रील बनाने और शर्त के लिए अब लोग ट्रेनों की चेन भी खींच रहे हैं। बिना किसी कारण के चेन खींचने वालों पर आरपीएफ ने कार्रवाई भी की।

वहीं एक अप्रैल से 30 अक्टूबर तक 1701 यात्रियों के चालान किए गए। 1.89 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। सबसे अधिक 821 यात्री मथुरा जंक्शन के हैं। बिना कारण के चेन पुलिंग करने का असर ट्रेनों पर भी पड़ा।

आगरा कैंट से हर दिन 25 हजार, मथुरा से 27 हजार और आगरा किला रेलवे स्टेशन से 23 हजार यात्री सफर करते हैं। ट्रेनों में चेन पुलिंग की घटनाएं पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी हैं। खासकर रील बनाने और शर्त लगाकर चेन पुलिंग की घटनाएं हुई हैं।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पटरी पर भी लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।