पाइप गन के आगे गिलास फंसाकर कर दिया धमाका, दोस्त के सीने में जा धंसा स्टील का टुकड़ा… हो गई मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली पर आतिशबाजी के बीच दोस्त ने पाइप गन से तेज धमाका किया। पास खड़े किशोर के सीने में दिल के पास स्टील का टुकड़ा घुस गया, जिससे गहरा घाव हो गया और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने से पहले किशोर की सांसें थम गईं।

पुलिस को मौके से टूटा हुआ स्टील का गिलास मिला है। पोस्टमार्टम में दिल के पास से स्टील का टुकड़ा मिला है। माना जा रहा है कि स्टील के गिलास का टुकड़ा दिल के पास घुस जाने से किशोर की जान गई है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना की रिकार्डिंग हो गई है।

किरावली के अभुआपुरा में रहने वाले रविंद्र सिंह का 17 वर्षीय पुत्र आकाश बघेल बुधवार रात नौ बजे तीन दोस्तों के साथ बाइपास स्थित राना कोल्ड स्टोर के पास था। दोस्त आतिशबाजी के साथ ही पाइप गन चला रहे थे। एक दोस्त ने तेज धमाके के साथ पाइप गन चलाई। उसके पीछे दो से तीन फुट की दूरी पर खड़ा।

आकाश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। आकाश के सीने में दिल के पास गहरा घाव था। मौके पर पहुंचे स्वजन ने उसे पास के ही ट्यूलिप हास्पिटल में लेकर पहुंचे। वहां से चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्वजन साकेत कालोनी में स्थित साकेत हास्पिटल ले गए।

वहां से भी गंभीर स्थिति देखते हुए एसएन मेडिकल कालेज इमरजेंसी भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उनसे वार्ता कर गुरुवार को आकाश के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में उसके सीने में दिल के पास से पोस्टमार्टम में मेटल का टुकड़ा निकला है।

जांच के दौरान पुलिस को स्टील का फटा हुआ गिलास भी मिला है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को मिला है, जिसमें धमाका करने से पहले पाइप गन पर चमकीली चीज लगी हुई है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि पाइप गन पर खेल-खेल में दोस्तों ने स्टील का गिलास लगा दिया। धमाके में गिलास फट गया और एक टुकड़ा पास खड़े आकाश के सीने में घुस गया। स्वजन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इस पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

भाई दूज से पहले भाई की मृत्यु, घर में छाया मातम दीपावली के त्योहार के बाद घर में भाईदूज की तैयारी चल रही थी। स्वजन के अनुसार, आकाश कक्षा 11 का छात्र था। छोटी बहन सुहाना ने भाई को तिलक करने के लिए सभी तैयारी कर ली थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह आकाश की मृत्यु हो जाएगी।

किशोर की मृत्यु से घर में मातम छाया हुआ है। हलवाई पिता रविंद्र सिंह के साथ ही मां नगीना, छोटी बहन सुहाना व भाई अवधेश का रो-रो कर बुरा हाल था। गुरुवार दोपहर बाद आकाश के शव का अंतिम संस्कार किरावली में कागारौल मार्ग स्थित श्मशान घाट पर हुआ।